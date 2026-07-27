Teatro Amazonas é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco

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O Teatro Amazonas, em Manaus, foi reconhecido como Patrimônio Mundial Cultural pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O anúncio foi feito na madrugada desta segunda-feira (27/7), durante a 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Busan, na Coreia do Sul. O Teatro da Paz, em Belém, também recebeu o mesmo selo.

Com o reconhecimento, os dois monumentos passam a integrar a Lista do Patrimônio Mundial da Unesco sob a denominação “Teatros da Amazônia”. Ambos já eram tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde a década de 1960.

Ícones do ciclo da borracha, que impulsionou a economia da Região Norte no fim do século XIX, o Theatro da Paz e o Teatro Amazonas foram inaugurados em 1878 e 1896, respectivamente. As duas casas de ópera estão entre as primeiras de grande porte das Américas e, à época, recebiam companhias europeias que realizavam temporadas conjuntas entre Belém e Manaus.

Segundo o Iphan, a inscrição coloca os Teatros da Amazônia ao lado de outros bens brasileiros reconhecidos como Patrimônio Mundial Cultural, como o Plano Piloto de Brasília, o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, e os centros históricos de Olinda e Salvador.

Nesta edição da reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, foram analisados 33 dossiês, entre eles 29 novas candidaturas, uma proposta retomada após avaliação anterior, duas solicitações de alteração significativa de limites e a reavaliação de um bem já inscrito sob critérios diferentes.