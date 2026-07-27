Brasil repudia ataques de Milei a Lula e Moraes

Itamaraty convoca embaixador argentino e classifica falas como inaceitáveis; representante brasileiro segue sem data para voltar a Buenos Aires.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, realizou uma reunião presencial no Palácio Itamaraty com o embaixador da Argentina, Daniel Raimondi, na noite de domingo, dia 26.

O objetivo do encontro foi expressar o forte descontentamento do governo brasileiro com as críticas feitas pelo presidente Javier Milei no sábado, dia 25, direcionadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Os ataques verbais ocorreram durante a convenção partidária que oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência.

Durante a conversa, Raimondi se comprometeu a levar a queixa oficial às autoridades argentinas. O incômodo nacional foi agravado pela presença do chanceler Pablo Quirno e do cônsul Luís María Kreckler no palco do evento, visto que Kreckler já atuou como embaixador no Brasil entre os anos de 2012 e 2015.

Apesar da sinalização do diplomata, não há qualquer expectativa de que Milei peça desculpas pelas declarações. Como reflexo imediato da crise, o atual embaixador brasileiro na Argentina, Julio Bitelli, continuará no Brasil por tempo indeterminado.

O cenário é o principal destaque na imprensa da Argentina e já é classificado como a maior crise diplomática entre as 2 nações em 50 anos. A postura de Milei tem recebido críticas generalizadas de especialistas em relações internacionais e de diplomatas do seu próprio país.

Eles avaliam a atitude como uma grave quebra da tradição diplomática com vizinhos e uma tentativa de endossar o discurso de Donald Trump sobre o processo eleitoral brasileiro.

Embora o rompimento das relações ou a remoção definitiva de embaixadores estejam descartados no momento, os analistas alertam para os danos iminentes nas parcerias econômicas bilaterais.