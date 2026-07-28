PSTU confirma Gilberto Vasconcelos na corrida pelo Governo do Amazonas

Legenda também oficializou os nomes para vice e Senado durante convenção partidária na capital amazonense

O PSTU confirmou no sábado, dia 25, o nome de Gilberto Vasconcelos para disputar o Governo do Amazonas. A oficialização da candidatura aconteceu no auditório do Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, na região central de Manaus. Durante o encontro, o partido também homologou Juliana Frota para a vaga de vice-governadora e Evandro de Oliveira para a disputa ao Senado.

Com formação em Letras pela instituição federal do estado, Vasconcelos trabalha como professor na rede municipal e atua como dirigente da sigla. O político também participa da coordenação da Central Sindical e Popular no Amazonas. Esta marca a 1ª vez que o educador entra na disputa pelo comando do Executivo estadual.

No lançamento de sua campanha, o candidato teceu críticas à atual alternância de grupos políticos no poder. Ele apontou que existe um revezamento de governantes a cada 2 anos com propostas de soluções mágicas, enquanto a situação da população apenas piora.

O professor concluiu afirmando que seu projeto busca provar que o modelo político tradicional não serve e não será capaz de resolver os problemas da sociedade.