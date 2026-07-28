Manaus alcança a 7ª posição nacional em geração de empregos

Capital do Amazonas é a única representante da Região Norte entre as 10 cidades de maior destaque no levantamento do LinkedIn

A cidade de Manaus conquistou o 7º lugar no ranking do levantamento Cidades em Alta 2026, produzido pelo LinkedIn para avaliar o crescimento do mercado de trabalho. O município se destacou como o único representante da Região Norte a integrar o grupo dos 10 primeiros colocados do país. Esse avanço consolida a expansão da economia local, que registrou a criação de 18.338 postos formais de trabalho em 2025, desempenho alavancado pelas atividades do Polo Industrial de Manaus.

Segundo a pesquisa, os setores que mais contrataram na capital foram o ensino superior, a fabricação de máquinas e materiais elétricos e a produção de equipamentos de transporte. Entre as principais organizações empregadoras da cidade aparecem a Bemol, a Universidade Federal do Amazonas e a Samsung Electronics. O levantamento também apontou que 16,4% das vagas abertas na capital são para atuação remota, enquanto 6% das posições adotam o modelo híbrido.

Esta é a 1ª edição da pesquisa do LinkedIn no Brasil, elaborada com base no volume de contratações, na oferta de vagas e na atração de trabalhadores migrantes. As primeiras colocações da lista foram ocupadas por Natal, Recife, Goiânia, Fortaleza, Londrina e Vitória, com Manaus aparecendo logo à frente de Ribeirão Preto, João Pessoa e Cuiabá.