Pesquisa BTG mostra empate técnico entre Lula e 3 candidatos de direita

Levantamento entrevistou 2004 eleitores e aponta cenário acirrado no 2º turno das eleições presidenciais.

Um novo levantamento da Nexus encomendado pelo BTG Pactual revela um cenário acirrado para as eleições presidenciais. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece em empate técnico em um possível 2º turno contra 3 nomes da direita.

Na simulação contra o senador Flávio Bolsonaro, o petista registra 47% das intenções de voto contra 43% do adversário. Os votos brancos, nulos e os que não escolheram nenhuma opção somam 9%, enquanto 1% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder.

A situação de empate técnico se repete em outros 2 cenários testados pela pesquisa. Em uma disputa direta com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, Lula atinge 45% da preferência do eleitorado e o candidato do PSD marca 43%. Nesse caso, 10% optaram por branco ou nulo e 2% não responderam.

Quando o adversário é o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, o atual chefe do Executivo soma 46% contra 42% do político do partido Novo. O índice de brancos, nulos ou nenhuma das alternativas chega a 11%, com 1% de indecisos.

O único cenário em que o petista vence fora da margem de erro é contra o coordenador do MBL Renan Santos. O atual presidente alcança 47% contra 39% do integrante do partido Missão, com 13% de votos nulos ou brancos e 2% sem resposta.

A pesquisa ouviu 2004 pessoas por telefone entre os dias 24 e 26 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-01489/2026.