Governador Roberto Cidade acompanha obras de revitalização do SPA e Maternidade Chapot Prévost

Intervenções vão garantir mais conforto aos pacientes, melhores condições de trabalho aos profissionais e tornar o atendimento mais ágil e eficiente na unidade da zona leste de Manaus

O governador Roberto Cidade fiscalizou, na manhã desta segunda-feira (27/07), as obras de revitalização do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Maternidade Chapot Prévost, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus.

A intervenção integra o plano de modernização da rede estadual de saúde, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), e tem como objetivo qualificar a infraestrutura das unidades, proporcionando mais conforto à população e melhores condições para a assistência em saúde.

Durante a vistoria, o governador destacou que os investimentos refletem o compromisso do Governo do Amazonas em fortalecer a saúde pública e garantir um atendimento cada vez mais humanizado.

“Estamos acompanhando de perto essas obras porque queremos entregar à população unidades mais modernas, acolhedoras e eficientes. Cuidar da estrutura das nossas maternidades e SPAs é cuidar das pessoas, oferecendo mais dignidade, conforto e qualidade no atendimento”, afirmou o governador.

As obras contemplam a revitalização do setor de classificação de risco, da área do Fast Track, da enfermaria de observação feminina, da recepção, do posto de segurança, do necrotério e da fachada da unidade. As melhorias fazem parte do processo de reestruturação da unidade e vão proporcionar um ambiente mais adequado tanto para os pacientes e acompanhantes quanto para os profissionais de saúde.

O projeto também prevê a reorganização dos fluxos assistenciais, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento. A implantação do modelo Fast Track permitirá que pacientes classificados com menor gravidade sejam atendidos com maior rapidez, reduzindo o tempo de espera e otimizando a capacidade de resposta da unidade. Já a readequação da classificação de risco fortalecerá o acolhimento, priorizando os atendimentos de acordo com a gravidade clínica de cada paciente.

O secretário de Estado de Saúde, Luis Alberto Saraiva, ressaltou que a revitalização faz parte do trabalho permanente de acompanhamento das unidades da rede estadual.

“Estamos revitalizando e corrigindo gargalos estruturais existentes na maternidade. Esse trabalho segue uma orientação do governador Roberto Cidade, que determinou um acompanhamento contínuo das unidades de saúde para garantir mais acesso, conforto e qualidade no atendimento à população”, afirmou o secretário.

Plano de modernização

A revitalização do SPA e Maternidade Chapot Prévost integra um amplo conjunto de investimentos do Governo do Amazonas para modernizar a rede estadual de saúde.

Neste mês, a SES-AM entregou a revitalização do SPA Danilo Corrêa, na zona norte de Manaus, com implantação do modelo Fast Track, novas salas de classificação de risco, recepções exclusivas para urgência e emergência e reorganização dos fluxos assistenciais.

Também foi concluída a revitalização do SPA Coroado, na zona leste da capital, com melhorias na recepção, sala de espera, fachada, acessibilidade, implantação da Ouvidoria Estadual e ampliação da estrutura da classificação de risco.

Outra importante entrega foi a readequação do ambulatório da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), que ampliou a capacidade da recepção de 228 para 261 pacientes, como parte do processo de reestruturação da unidade.

Outras unidades também passarão pelo plano de modernização da SES-AM, entre elas o SPA Zona Sul, no bairro Colônia Oliveira Machado, e o SPA São Raimundo, na zona oeste de Manaus. Equipes técnicas da InfraSaúde realizam os levantamentos necessários para elaboração dos projetos e definição das intervenções.

As ações reforçam a preocupação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, em investir na melhoria da infraestrutura da rede estadual, qualificando os processos assistenciais e oferecendo mais comodidade, segurança e qualidade no atendimento à população.

Unidade

O SPA e Maternidade Chapot Prévost é referência para a zona leste de Manaus e uma das principais portas de entrada da rede estadual de saúde para os moradores da Colônia Antônio Aleixo e bairros adjacentes.

A unidade funciona 24 horas por dia, oferecendo atendimento de urgência e emergência de média complexidade, além de assistência obstétrica e neonatal. O serviço disponibiliza atendimento em clínica médica, pediatria, obstetrícia, neonatologia, exames de imagem, laboratório e assistência multiprofissional, integrando a rede estadual de saúde.