Anac limita vendas da Flybondi no Brasil após onda de cancelamentos

Companhia argentina cancelou 79% dos voos em julho e pode ter rota para o Rio suspensa em agosto

A Agência Nacional de Aviação Civil determinou nesta quarta-feira, i dia 29, uma medida cautelar que restringe a comercialização de passagens aéreas da empresa argentina Flybondi no Brasil. A decisão foi motivada pelo cancelamento de 79% dos voos da companhia no país entre os dias 1 e 27 de julho.

A fiscalização do órgão regulador identificou uma rápida queda na capacidade operacional da empresa, acompanhada por falhas no atendimento aos passageiros e pelo aumento contínuo no volume de reclamações.

Com a aplicação da penalidade, a Flybondi fica impedida de vender bilhetes para destinos que ainda não atende regularmente no território nacional, como Florianópolis, Maceió e Salvador, além de estar proibida de expandir sua malha aérea com novos voos ou frequências.

O órgão regulador também estabeleceu a suspensão das vendas para a rota que conecta Buenos Aires ao Rio de Janeiro a partir do dia 3 de agosto de 2026, a menos que a transportadora demonstre melhorias operacionais concretas até essa data.

As restrições vigentes não cancelam as viagens de quem já comprou bilhetes. Nos casos de cancelamento de voos programados, a companhia de baixo custo permanece obrigada a prestar assistência completa, oferecendo reacomodação gratuita em outras rotas ou efetuando o reembolso total do valor pago no prazo máximo de 7 dias.

A autoridade de aviação ressaltou que as proibições poderão ser suspensas assim que a empresa comprove condições técnicas e operacionais para cumprir suas obrigações no país.