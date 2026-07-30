PSD oficializa Alckmin como vice de Lula

Convenção em Brasília consolida apoio à reeleição do presidente, cuja candidatura será chancelada pelo PT no próximo domingo.

Nesta quarta-feira, dia 29, o Partido Socialista Brasileiro realizou sua convenção em Brasília e confirmou Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa de reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva para o pleito de 2026. A candidatura do atual presidente será formalizada pelo Partido dos Trabalhadores no domingo, dia 2.

O evento também garantiu a presença do PSB na coligação composta por PT, PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede, mantendo a mesma união partidária do último pleito presidencial. Ao discursar para os aliados, Alckmin destacou a importância da democracia e repudiou as tentativas de descredibilizar o sistema eleitoral. Segundo o vice-presidente, os políticos que não confiam na vontade popular expressa nas urnas não deveriam participar da disputa.

Pelo calendário oficial, as legendas precisam concluir todos os encontros partidários até 5 de agosto e registrar as candidaturas na Justiça Eleitoral até o dia 15 do mesmo mês. A campanha nas ruas e na internet terá início no dia 16 de agosto.