Dnit inicia dragagem em quatro trechos dos rios no Amazonas

Obras começam em setembro e buscam garantir melhores condições de navegação durante a estiagem

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deve iniciar, na primeira quinzena de setembro, obras de dragagem em quatro trechos de hidrovias do Amazonas. As intervenções fazem parte do Plano Anual de Dragagem de Manutenção Aquaviária (PADMA) e têm como objetivo minimizar os impactos da baixa dos rios sobre a navegação durante o período de estiagem.

Os serviços serão realizados nos trechos Benjamin Constant–São Paulo de Olivença, Tabatinga–Benjamin Constant, Coari–Codajás e Manaus–Itacoatiara. As ordens de serviço já foram emitidas, e as equipes responsáveis estão mobilizando máquinas e equipamentos para o início das operações.

A definição dos locais considera o acompanhamento periódico das condições das hidrovias. O monitoramento prioriza áreas que costumam apresentar dificuldades para a navegação quando o nível dos rios diminui.

As intervenções serão realizadas principalmente por meio de sucção e recalque. No trecho entre Manaus e Itacoatiara, será utilizada uma draga do tipo Hopper, equipamento empregado na retirada de sedimentos dos canais de navegação.

Os contratos terão duração de 5 anos, permitindo que os serviços sejam realizados de maneira preventiva e contínua. A expectativa é manter os canais em condições adequadas de profundidade e segurança, reduzindo os impactos da estiagem sobre o transporte de cargas e passageiros no interior do Amazonas.