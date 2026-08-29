Primeiro emprego para jovens e cursos de IA são propostas de Omar Aziz

Programa do candidato ao governo do Amazonas prevê qualificação voltada às demandas das empresas e até seis meses de estágio remunerado para jovens adquirirem experiência profissional

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, propõe criar um programa de estágio de até seis meses dentro das empresas, com remuneração paga pelo Estado e ampliar a qualificação profissional de jovens com cursos de inteligência artificial. As medidas buscam preparar estudantes para as novas exigências do mercado de trabalho e facilitar o acesso ao primeiro emprego.

As duas propostas foram apresentadas na quinta-feira (27/08), durante entrevista à TV A Crítica, e em encontro com lideranças estudantis no bairro Parque Dez, ao lado de Pauderney Avelino, e logo depois no São José, junto com Sinésio Campos. Ele estava acompanhado da candidata a vice-governadora, Alessandra Campelo, e do senador Eduardo Braga.

Omar planeja um mecanismo para enfrentar uma das principais dificuldades dos jovens que buscam o primeiro emprego: a falta de experiência profissional. A ideia é que o Estado arque com a remuneração de até seis meses de estágio dentro das empresas participantes do programa. “Criaremos mais oportunidades para quem busca o primeiro emprego. O governo pode custear até seis meses de estágio remunerado para que esses jovens ganhem experiência e façam cursos voltados às necessidades da indústria e do comércio”, explicou.

Segundo Omar, o período serviria para que o jovem adquirisse experiência dentro da própria empresa, eliminando uma das barreiras normalmente apresentadas na contratação de quem ainda não conseguiu ingressar no mercado de trabalho. “A empresa não pode dizer: ‘Olha, não contrato porque não tem experiência’. Os seis primeiros meses não vão sair da empresa, vão sair do Estado, porque senão esse jovem não vai ter nunca oportunidade”, afirmou durante a entrevista.

IA

Omar ainda afirmou que a formação profissional precisa acompanhar as mudanças provocadas pelas novas tecnologias e, ao mesmo tempo, estar conectada às demandas das empresas instaladas no Amazonas.

“Com a futura aprovação de 200 novos projetos de implantação pela Suframa, nosso objetivo para o próximo ano é criar cursos profissionalizantes que capacitem os jovens por meio da pesquisa e do desenvolvimento técnico, garantindo que estejam aptos ao mercado de trabalho e acompanhem os avanços da tecnologia”, afirmou.

Entre as propostas está uma parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) para ampliar a oferta de cursos voltados à inteligência artificial. “Na era da IA, vamos buscar essa parceria com cursos para preparar a nossa juventude. O objetivo é criar oportunidades, gerar autonomia financeira e transformar a riqueza do Amazonas em melhores condições de vida para a população”, declarou.

As propostas fazem parte de uma estratégia para aproximar educação, qualificação profissional e setor produtivo. O plano também prevê ampliar a formação digital dos estudantes, incluindo programação, cidadania digital e uso responsável da inteligência artificial.

“A formação digital do século XXI inclui programação, cidadania digital e o uso responsável da inteligência artificial. Precisamos aproximar novamente as universidades da sociedade. Temos pessoas qualificadas e capacidade de pesquisa, mas é preciso transformar conhecimento e inovação em desenvolvimento e oportunidades”, afirmou Omar.



Fotos: Tadeu Rocha