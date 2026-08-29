Cidade destaca propostas para educação durante caminhada no Santo Agostinho

O candidato à reeleição reforçou compromisso com ensino em tempo integral, modernização da grade escolar e criação do Cetam 5.0 durante ato na zona Oeste de Manaus

O governador e candidato à reeleição, Roberto Cidade (União Progressista), destacou o compromisso de sua gestão com a educação durante caminhada realizada na tarde desta sexta-feira (28/08), no bairro Santo Agostinho, zona Oeste de Manaus.

Ao lado de apoiadores, o candidato percorreu as ruas da comunidade, conversou com moradores e comerciantes e apresentou as propostas previstas em seu Plano de Governo para os próximos quatro anos.

Durante o corpo a corpo, Roberto Cidade afirmou que pretende promover uma transformação na educação do Amazonas, com medidas voltadas à valorização dos profissionais, à ampliação do ensino em tempo integral e à modernização da formação oferecida aos estudantes.

“A educação no nosso governo será tratada com muita responsabilidade, com muito carinho. Nós vamos virar a chave. Já lançamos um concurso público com 7.800 vagas, que vai acontecer este ano. Vamos criar o Cetam 5.0, vamos colocar as nossas escolas em tempo integral, para que a gente possa melhorar o atendimento aos alunos, com uma grade escolar mais moderna, e para que a gente possa alavancar a educação em todo o estado”, destacou o candidato.

Diálogo com a comunidade

Ao longo da caminhada, o candidato conversou diretamente com moradores e comerciantes do Santo Agostinho, ouvindo demandas e apresentando ações previstas para os próximos quatro anos.

Para o líder comunitário Márcio Azevedo, o compromisso apresentado por Roberto Cidade com o bairro foi um dos motivos que o fizeram declarar apoio à sua candidatura.

“Eu escolhi apoiar o Roberto Cidade porque creio que ele é o mais preparado. Estamos juntos nessa caminhada por um futuro melhor para nossa comunidade, para o nosso Amazonas”, afirmou.

Moradora da comunidade, Aldeneira Ramírez de Melo também destacou a proposta relacionada às escolas, em especial à criação de creches. Para ela, a medida pode ajudar famílias que precisam conciliar o trabalho com os cuidados dos filhos e netos.

“Eu tenho netos. E essa medida vai ser muito boa, porque a mãe deles quer trabalhar e não tem onde deixar as crianças. Eu acredito na proposta dele, acredito que ele vai fazer, até porque ele é novo e a gente está esperando gente nova”, disse.

Faz parte do Plano de Governo de Roberto Cidade para os próximos quatro anos a criação de creches para a primeira infância, em regime de colaboração com os municípios, que são os responsáveis diretos pela educação infantil.

A caminhada também teve um momento de celebração. Ao final do percurso, Roberto Cidade participou dos parabéns pelo aniversário de 56 anos do bairro Santo Agostinho e agradeceu pela recepção dos moradores.

“Fiquei muito feliz em sentir o calor, o abraço, o carinho e a recepção do povo”, afirmou.

A atividade integra a agenda de compromissos de rua da campanha da coligação “União Pelo Amazonas”, formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador e candidato à reeleição, Serafim Corrêa.