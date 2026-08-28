Brasil chega a 214,2 milhões de habitantes em 2026, estima IBGE

População cresceu 0,37% em um ano; São Paulo continua como estado mais populoso e Roraima registra o maior avanço proporcional

O Brasil tem uma população estimada em 214.211.951 habitantes, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (28). O número considera a população registrada até 1º de julho de 2026 e representa um aumento de 0,37% em comparação com a estimativa do ano anterior.

No Censo Demográfico de 2022, o país contabilizava 203.062.512 habitantes. O levantamento daquele ano ocorreu após um intervalo maior que o habitual entre os censos, devido aos impactos da pandemia.

São Paulo permanece na liderança entre os estados mais populosos, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os municípios, São Paulo também ocupa o primeiro lugar, com 11.911.337 habitantes. Na sequência aparecem Rio de Janeiro, com 6.731.133, e Brasília, com estimativa de 3.009.996 moradores.

Ao todo, 15 municípios brasileiros ultrapassam a marca de 1 milhão de habitantes. Juntos, eles reúnem 49.886.420 pessoas, cerca de 20% da população do país. Entre essas cidades, apenas Guarulhos e Campinas, ambas em São Paulo, não são capitais estaduais. Os municípios têm 1.351.284 e 1.189.761 habitantes, respectivamente.

Entre os estados, Roraima apresentou o maior crescimento populacional entre 2025 e 2026, com alta de 3%. Santa Catarina e Mato Grosso aparecem na sequência, ambos com avanço de 1,5%.

No Amazonas, a população estimada chegou a 4.360.926 habitantes, colocando o estado na 13ª posição entre as 27 unidades da federação.

As capitais estaduais somam 49,4 milhões de moradores, o equivalente a 23,1% da população brasileira. Boa Vista, em Roraima, teve o maior crescimento entre as capitais, com alta de 3,2%.

Em sentido contrário, Salvador, Natal, Belém e Belo Horizonte apresentaram redução populacional em relação às estimativas de 2025, com variações de -0,17%, -0,13%, -0,08% e -0,02%, respectivamente.

A região Sudeste concentra a maior parcela da população brasileira, com 41,6%. O Nordeste reúne 26,8%, seguido pelo Sul, com 14,7%, Norte, com 8,8%, e Centro-Oeste, com 8,1%.