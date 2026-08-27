Direto ao Ponto aponta empate técnico entre Omar e Cidade

Apenas três pontos percentuais separam os candidatos. Este é o quarto levantamento a colocá-los nas duas primeiras posições da disputa pelo Governo do Amazonas

A pesquisa Direto ao Ponto, divulgada nesta quinta-feira (27), aponta empate técnico entre Omar Aziz (PSD) e Roberto Cidade (União Brasil) na disputa pelo Governo do Amazonas. Omar aparece com 26% das intenções de voto, enquanto Cidade alcança 23%. A diferença de apenas três pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento.

Se as eleições fossem realizadas hoje, Omar Aziz e Roberto Cidade disputariam o segundo turno. Este é o quarto levantamento consecutivo a colocar os dois candidatos nas primeiras posições. Quaest, Real Time Big Data, Projeta e Direto ao Ponto confirmam a mesma tendência eleitoral: Omar e Cidade lideram a corrida pelo Governo do Amazonas.

A comparação com a rodada anterior do Direto ao Ponto revela uma mudança expressiva no cenário. Em junho, Omar tinha 28% e Cidade aparecia com 20%, uma distância de oito pontos. Agora, Omar recuou para 26%, enquanto Cidade avançou para 23%. Em apenas dois meses, a diferença entre os dois despencou de oito para três pontos percentuais.

Enquanto Cidade cresce, os demais concorrentes não apresentam o mesmo desempenho. Maria do Carmo permaneceu com 19%, e David Almeida registrou a maior queda, passando de 21% para 17%. Com esse movimento, Cidade ultrapassou David, abriu quatro pontos sobre Maria e reduziu de forma significativa a distância para Omar.

Na capital, Cidade aparece na liderança com 23% das intenções de voto, seguido por Maria do Carmo (21%), Omar Aziz (20%) e David Almeida (18%).

No interior, ele já é o segundo na preferência do eleitor. Omar aparece com 33%, seguido por Roberto Cidade (24%), Maria do Carmo (17%) e David Almeida (16%).

No cenário espontâneo, quando os entrevistados não recebem uma lista com os nomes dos candidatos, o equilíbrio é ainda maior. Omar aparece com 10% e Cidade com 9%, separados por apenas um ponto percentual.

Cidade também apresenta rejeição menor que a de Omar. Apenas 13% dos entrevistados afirmam que não votariam nele de jeito nenhum, contra 18% de Omar. David Almeida lidera a rejeição entre os principais candidatos, com 28%.

A avaliação do governo de Roberto Cidade também reforça esse cenário. Somadas as respostas ótima, boa e regular, 71% dos entrevistados fazem uma avaliação positiva da atual administração. Em outras palavras, sete em cada dez amazonenses avaliam o governo como ótimo, bom ou regular.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.200 eleitores de Manaus e de outros 18 municípios do interior, entre os dias 19 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,5%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números AM-09630/2026 e BR-02643/2026.