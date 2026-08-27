Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla: profissionais da Educação Inclusiva participam de momento de alinhamento

Em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, os profissionais de apoio escolar da Educação Inclusiva participaram, na tarde desta quarta-feira (26), de um momento de alinhamento, troca de experiências e fortalecimento das práticas voltadas ao atendimento dos estudantes.

O encontro proporcionou um espaço de diálogo e parceria entre os profissionais, contribuindo para o alinhamento das ações desenvolvidas no ambiente escolar e para a construção de um atendimento cada vez mais acolhedor, inclusivo, humanizado e de qualidade.

A gestão municipal tem demonstrado preocupação e compromisso com o fortalecimento da Educação Inclusiva. Por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Prefeitura, o trabalho tem sido pautado na busca constante por melhorias, investimentos e ações que garantam mais inclusão, cuidado e oportunidades para todos os estudantes.

Durante o momento de alinhamento, também foi reforçada a importância de cada profissional na construção de uma escola onde todos sejam respeitados, acolhidos e tenham suas potencialidades valorizadas.