Roberto Cidade apresenta edital para construção de Centro de Referência para pessoas com TEA

Unidade prevista para ser implantada na área do antigo Hospital Eduardo Ribeiro reunirá serviços especializados de atendimento, reabilitação e apoio às famílias atípicas

Foi lançado nesta quarta-feira (26/08), pelo governador Roberto Cidade, o edital para contratação integrada destinada à construção do Centro de Referência de Atendimento para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRTEA/AM), em Manaus. A unidade está prevista para ser implantada na área do antigo Hospital Eduardo Ribeiro, Av. Constantino Nery, zona Centro-Sul.

O empreendimento foi projetado para reunir, em uma única estrutura, serviços especializados voltados ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo atendimento clínico, terapias, reabilitação, atividades esportivas, assistência social e apoio a familiares e cuidadores.

“Esse edital estabelece as condições para a contratação da empresa que será responsável pelo desenvolvimento dos projetos e pela execução da obra. A proposta é contar com uma estrutura adequada para reunir atendimento, terapias, reabilitação e outros serviços destinados às pessoas com TEA e às suas famílias”, afirmou o governador.

De acordo com o anteprojeto, a unidade terá aproximadamente 8 mil metros quadrados de área construída e capacidade operacional estimada em até 2.500 atendimentos por dia.

A estrutura prevista contempla consultórios clínicos, salas de terapias, oficinas de capacitação, espaços destinados às atividades de vida diária, biblioteca, cozinha pedagógica, ambientes de assistência social, área de fisioterapia, piscina terapêutica, quadra poliesportiva, auditório e áreas de convivência.

O CRTEA/AM será integrado à rede pública estadual de saúde, sob coordenação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Luis Alberto Saraiva, o projeto prevê ainda soluções voltadas à acessibilidade e ao conforto ambiental.

Pai atípico de um menino de 12 anos, o assistente terapêutico James Bruce da Silva, de 36 anos, falou sobre o papel que o novo centro poderá exercer no atendimento e no acompanhamento de pessoas com TEA.

“Como pai de uma criança com TEA, sei da importância de ter acesso a diferentes profissionais e serviços em um mesmo espaço. Uma estrutura com atendimento especializado e suporte às famílias pode facilitar muito a rotina de quem precisa desse acompanhamento”, declarou.

Projeto

A elaboração do anteprojeto e a condução do processo de contratação estão sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Após a conclusão do processo licitatório, a execução será realizada pela empresa selecionada.

O investimento estimado para a contratação integrada é de R$ 75.791.854,95. O valor contempla a elaboração dos projetos básico e executivo, a execução das obras e serviços de engenharia, fornecimentos, instalações, montagens, testes, comissionamento e entrega do empreendimento.

A contratação utilizará a metodologia BIM (Building Information Modeling) para o desenvolvimento dos projetos e a compatibilização das diferentes disciplinas envolvidas na execução da obra.

O prazo previsto para implantação é de 28 meses, sendo seis meses destinados ao desenvolvimento e à aprovação dos projetos, 18 meses para execução das obras e quatro meses para testes, comissionamento e entrega.

Segundo dados do Censo Demográfico 2022, o Amazonas possui 43.983 pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), das quais 27.636 residem em Manaus.