Augusto Cury chega a 11% e ganha força na corrida presidencial

Candidato do Avante cresce nove pontos em pesquisa Nexus e se torna o primeiro nome da terceira via a alcançar dois dígitos

O escritor Augusto Cury (Avante) alcançou 11% das intenções de voto para a Presidência da República e passou a ser o primeiro nome da chamada terceira via a atingir dois dígitos, segundo pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira (31).

O levantamento considera o cenário de primeiro turno. Cury avançou nove pontos percentuais em relação à pesquisa anterior e aparece atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL).

O crescimento ocorre pouco mais de uma semana após o primeiro debate entre os candidatos à Presidência, realizado em 22 de agosto. Dados da Vox Radar, divulgados pela CNN Brasil, apontaram que Cury foi quem mais ganhou seguidores no Instagram após o encontro. O número de seguidores passou de aproximadamente 8,3 milhões para 9,9 milhões, uma alta de 19,4%.

A repercussão também foi registrada nas buscas pelo nome do candidato. Segundo a Vox Radar, as pesquisas por Cury no Google aumentaram 900% na semana seguinte ao debate. No dia posterior ao encontro, o índice passou de 2,9 para 49 pontos e atingiu 100 na noite de 26 de agosto.

A evolução também chama atenção quando comparada às pesquisas anteriores da Nexus. Em 3 de agosto, Cury tinha 1% das intenções de voto. Na rodada divulgada em 24 de agosto, aparecia com 2%.

Com os atuais 11%, o candidato ultrapassou outros nomes que disputam espaço entre Lula e Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado (PSD), que ocupava a terceira posição nas pesquisas anteriores, aparece agora com 5% das intenções de voto.