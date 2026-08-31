Calor pode chegar a 42°C no AM em setembro, prevê Inmet

Manaus encerra agosto com máxima de 39°C, enquanto previsão indica temperaturas ainda mais altas nos primeiros dias do próximo mês

O Amazonas termina agosto sob forte calor, com temperaturas elevadas tanto em Manaus quanto no interior do estado.

No interior, as temperaturas também seguem altas. Em Manicoré, os termômetros chegaram a 40,9°C no sábado (29), segundo dados do Inmet.

Em Manaus, agosto também foi marcado pelo recorde de calor do ano. Na terça-feira (25), a temperatura atingiu 37,1°C, superando as marcas de 36,2°C registradas em 10 de agosto e de 36,3°C no dia 11.

Para o início de setembro, a previsão indica que o calor pode aumentar ainda mais. No dia 2, Manaus poderá registrar mínima de 26°C e máxima de 42°C. A umidade deve ficar entre 20% e 70%, com muitas nuvens e sem previsão de chuva no período.

O cenário ocorre durante o chamado verão amazônico e é influenciado também pelo fenômeno El Niño, associado a temperaturas mais altas e redução do volume de chuvas na região.

Com o calor intenso e a possibilidade de baixa umidade, a recomendação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de temperaturas mais elevadas.