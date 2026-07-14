Apoio a Adjunto Afonso cresce às vésperas de nova eleição na Aleam

Parlamentares fortalecem base aliada para manter o atual gestor no comando da Casa após decisão do STF exigir votação direta.

As articulações para manter o deputado Adjuto Afonso, do União Brasil, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas avançaram nesta segunda-feira, dia 13.

O cenário político foi marcado pelas declarações públicas de apoio dos parlamentares Felipe Souza, Carlinhos Bessa e Joana Darc. O pleito que definirá a liderança da Casa está agendado para a próxima quarta-feira, dia 15, às 15h, no Plenário Ruy Araújo.

Com essas adesões recentes, a base aliada do atual presidente ganha ainda mais peso. O político já possuía o aval de Brena Dianná, João Luiz, Dr. Gomes, Mário César Filho, George Lins e Cabo Maciel.

Adjuto Afonso passou a comandar a instituição legislativa estadual durante as mudanças recentes no governo, assumindo a cadeira que ficou vaga após a transferência de Roberto Cidade para o Executivo do Amazonas.

A convocação dessa eleição obedece a uma determinação cautelar do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo ministro Flávio Dino. O magistrado analisou a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.984 e suspendeu a validade de normas de sucessão presentes na Resolução Legislativa 1.159/2026.

A partir dessa decisão judicial, o comando da Mesa Diretora deve ser obrigatoriamente decidido pelos votos dos 24 deputados estaduais presentes no plenário.