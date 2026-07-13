Omar diz que vai chamar aprovados em concurso e reabrir delegacias 24 horas no AM



Em evento com centenas de pessoas, Omar criticou também a falta de novas unidades de saúde na zona leste de Manaus: a última foi o Platão Araújo quando Omar estava ao lado de Eduardo Braga no governo

O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz, firmou o compromisso de retornar com o funcionamento das delegacias 24 horas na capital e no interior do estado. Hoje, elas ficam abertas somente das 8h às 17h durante a semana. Para isso, Omar pretende chamar os aprovados em concurso público e realizar novos certames para aumentar o efetivo que hoje é menor do que há 12 anos, quando Omar deixou o governo.

Em agenda com centenas de moradores na zona leste de Manaus neste domingo, Omar voltou a defender a necessidade de abertura das delegacias no regime de 24 horas. Ele justificou a problemática do cidadão em registrar ocorrências em unidades centrais.

“Antes de vir aqui, eu fui ao bairro João Paulo. Lá tem o 30º Distrito Integrado de Polícia, o DIP. Ele estava fechado. Quando eu fui governador, eu dobrei o número de delegacia e tinha o ronda no bairro que funcionava muito bem na cidade toda. Acabaram com tudo isso. Mas a nossa proposta é fazer um programa dez vezes melhor para a segurança pública das pessoas”, disparou Omar.

Além disso, Omar falou sobre sua proposta de fortalecimento da saúde pública e lembrou que há 16 anos, a zona Leste não recebe uma unidade hospitalar e de ensino novos. Destacou, ainda, a necessidade de um trabalho voltado ao crescimento do microempreendedor e sobre o período em que a localidade passa sem receber novos centros educacionais.

“O que resolve o problema da segurança pública, saúde, de educação, é experiência, é mudança com responsabilidade. Nesses últimos anos não faltou dinheiro não. A arrecadação do estado foi de R$ 245 bilhões nesses últimos oito anos. E você tem hoje médicos com salários atrasados, unidades fechadas, delegacias fechadas, policiais sem fundamento, sem equipamento e a população desprotegida”, destacou Omar.

Recuperação de dependentes químicos

Ainda no domingo, Omar esteve na Fazenda Esperança, unidade que acolhe cerca de 1,5 mil pessoas em reabilitação por dependência química e álcool. Omar já firmou o compromisso de criar o maior programa estadual de prevenção, acolhimento e recuperação de pessoas em situação de dependência química.

O projeto integra o Eixo 2 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas e parte do entendimento de que a dependência química deve ser enfrentada como um problema de saúde pública. A ideia é buscar ações permanentes de prevenção, tratamento e reinserção social, articuladas entre diferentes áreas do poder público.

Durante o encontro, que contou com a participação da deputada estadual Alessandra Campelo e do vereador Eurico Tavares, Omar destacou que pretende implantar um amplo programa estadual de recuperação de dependentes químicos, aumentando a capacidade de acolhimento e atendimento no Amazonas. Para Omar, o enfrentamento ao problema vai além da repressão ao tráfico de drogas e exige políticas públicas capazes de recuperar vidas e fortalecer as famílias.

“Vamos criar o maior programa para dependentes químicos que o Amazonas já viu. Não quero ver uma mãe chorando porque o filho foi preso ou foi morto. Se não houver o resgate da dependência química e também o acolhimento espiritual, muitos acabam retornando às drogas”, afirmou.

Omar também relembrou a criação, durante sua gestão como governador, do Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos, localizado na AM-010. Ele destacou a importância de fortalecer e ampliar estruturas públicas voltadas ao tratamento dessas pessoas.

Como vai funcionar

A política estadual de Omar prevê uma rede multidisciplinar de atendimento, com atuação de médicos, psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. A integração vai garantir acompanhamento durante todas as etapas da recuperação.

A proposta também estabelece a integração entre as áreas de saúde, segurança pública, assistência social e educação, reconhecendo que o enfrentamento da dependência química exige ações coordenadas para reduzir fatores de vulnerabilidade, prevenir a reincidência e ampliar as oportunidades de reinserção social.

Entre as medidas previstas estão ainda o fortalecimento de programas voltados à prevenção entre crianças e adolescentes, o incentivo à prática esportiva, à qualificação profissional e ao apoio às famílias, consideradas parte fundamental do processo de recuperação.

Durante as agendas deste domingo, Omar acrescentou à proposta a intenção de ampliar parcerias com instituições religiosas, como igrejas católicas e evangélicas, além de entidades que já atuam no acolhimento de dependentes químicos, para oferecer suporte espiritual e fortalecer o acompanhamento dos pacientes durante o tratamento.

A proposta reforça uma abordagem integrada, na qual o combate às drogas é acompanhado por políticas de saúde, assistência social, educação e fortalecimento dos vínculos familiares, buscando ampliar as possibilidades de recuperação e reduzir os impactos da dependência química na sociedade.

Fotos: Tadeu Rocha