Marcelo Ramos nega desistência e desmente declaração de Eduardo Braga

Ex-deputado afirma que não participou de encontro citado pelo senador e segue avaliando candidatura ao Senado para 2026.

O ex-deputado federal Marcelo Ramos desmentiu publicamente nesta terça-feira, dia 14, as alegações feitas pelo senador Eduardo Braga. Na última segunda-feira, dia 13, Braga declarou em entrevista que Ramos teria desistido de disputar uma vaga no Senado nas eleições de 2026.

Segundo o parlamentar, a decisão teria sido comunicada durante uma reunião que também contou com a presença do senador Omar Aziz. Na ocasião, Ramos supostamente teria assumido a coordenação da campanha de reeleição do presidente Lula no estado do Amazonas.

Contestando a versão apresentada, o ex-deputado garantiu que esse diálogo jamais existiu. O petista comprovou a impossibilidade do encontro ressaltando que viajou para Brasília na madrugada de quinta-feira e permanecerá na capital federal até a quarta-feira, dia 15.

Ele questionou como poderia ter se reunido com os senadores em Manaus estando a quilômetros de distância. Além de negar qualquer convite para coordenar a campanha presidencial, Ramos confirmou que ainda estuda a possibilidade de lançar sua candidatura ao Senado.

A definição ocorrerá após consultas com sua família e com a direção do seu partido, mantendo sempre o foco no seu compromisso com o projeto político do atual presidente do país.