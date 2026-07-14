Alberto Neto rejeita aliança com União Brasil e confirma chapa do PL

Deputado federal nega rumores de acordo com Roberto Cidade e Wilson Lima e assegura candidaturas próprias do partido para o governo e o Senado.

O deputado federal Alberto Neto, do PL, quebrou o silêncio sobre as recentes especulações políticas no Amazonas para as eleições de 2026 e descartou qualquer mudança na estratégia do partido.

Nos bastidores, circulavam informações de que o governador Roberto Cidade e o ex-governador Wilson Lima, membros do União Brasil, estariam articulando o desmonte da candidatura da empresária Maria do Carmo.

O suposto plano envolvia colocar Alberto Neto como candidato a vice na chapa de Cidade e deixar Wilson Lima como 1 nome exclusivo da direita na disputa pelo Senado.

Avaliando a situação como parte de 1 processo comum de adversários na tentativa de atrapalhar a campanha, o parlamentar negou a aliança e garantiu que o grupo do PL está totalmente fechado.

Ele confirmou que Maria do Carmo segue como pré-candidata ao Governo do Amazonas, enquanto ele próprio disputará o Senado.

Além disso, destacou a força do partido no legislativo, citando o vereador Alexandre Salazar como 1 dos grandes favoritos para a Câmara dos Deputados devido ao seu forte alcance nas redes sociais. A própria Maria do Carmo já havia publicado 1 vídeo recente reafirmando sua permanência na corrida governamental.

Essas movimentações de bastidores tentam unificar a direita em 1 palanque no estado visando a redução de candidaturas majoritárias, mas o PL demonstra resistência.

Apesar da postura firme do deputado em manter a chapa independente, o cenário político local continuará sendo alvo de intensas negociações.

As definições oficiais e o desfecho das alianças ocorrerão apenas durante o período oficial das convenções partidárias, agendado para acontecer entre os dias 20 de julho e 4 de agosto.