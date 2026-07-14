Polo de Manaus supera 1 milhão de motos e tem melhor semestre desde 2011

Impulsionada pela demanda interna e altas nas exportações, produção no Amazonas alcança marca histórica de 40 milhões de unidades fabricadas.

As fabricantes do Polo Industrial de Manaus registraram a produção de 1.063.397 motocicletas no 1º semestre deste ano. O volume representa um crescimento de 6,3% em comparação ao mesmo período de 2025, consolidando o melhor desempenho para os 6 primeiros meses do ano desde 2011.

Além do resultado semestral positivo, o polo comemorou a marca histórica de 40 milhões de unidades fabricadas desde a sua criação, reafirmando sua posição como o maior complexo de 2 rodas fora do continente asiático.

Apesar do balanço positivo no acumulado, o mês de junho apresentou uma retração esperada. Foram montadas 130.875 unidades, o que significa uma queda de 15,1% em relação a junho do ano passado e de 29,9% na comparação com maio.

Esse recuo sazonal ocorre devido às férias coletivas habituais das montadoras, período utilizado para manutenção e ajustes nas linhas de produção.

Em relação aos tipos de veículos, os modelos da categoria Street dominaram o semestre com 543.638 unidades fabricadas, o equivalente a 51,1% do total, seguidos pelas categorias Trail com 20% e Motoneta com 12,9%.

Já na divisão por cilindradas, os modelos de baixa potência representaram 78,2% da produção com 831.213 motos, enquanto as de média cilindrada ficaram com 18,8%. O destaque de crescimento percentual ficou com as motos de alta cilindrada, que saltaram 37,2% e somaram 32.285 unidades fabricadas no semestre.

O reflexo dessa produção também foi visto nas ruas e fora do país. Os emplacamentos bateram recorde com 1.174.344 novas licenças emitidas entre janeiro e junho, um aumento de 14,1% frente ao ano anterior.

Apenas em junho, o comércio nacional absorveu 194.249 motos, com uma média diária de 9.250 vendas ao longo de 21 dias úteis. As exportações também registraram forte alta. No semestre, 24.084 motocicletas foram enviadas ao exterior, uma elevação de 29,4%.

Somente no mês de junho, os embarques dispararam 62,8% em relação a 2025, totalizando 4.990 veículos exportados.Impulsionada pela demanda interna e altas nas exportações, produção no Amazonas alcança marca histórica de 40 milhões de unidades fabricadas.

As fabricantes do Polo Industrial de Manaus registraram a produção de 1.063.397 motocicletas no 1º semestre deste ano. O volume representa um crescimento de 6,3% em comparação ao mesmo período de 2025, consolidando o melhor desempenho para os 6 primeiros meses do ano desde 2011.

Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, esse avanço é reflexo direto da expansão da demanda no mercado interno, provando a eficiência da indústria local em atender ao setor.

Além do resultado semestral positivo, o polo comemorou a marca histórica de 40 milhões de unidades fabricadas desde a sua criação, reafirmando sua posição como o maior complexo de 2 rodas fora do continente asiático.

Apesar do balanço positivo no acumulado, o mês de junho apresentou uma retração esperada. Foram montadas 130.875 unidades, o que significa uma queda de 15,1% em relação a junho do ano passado e de 29,9% na comparação com maio.

Esse recuo sazonal ocorre devido às férias coletivas habituais das montadoras, período utilizado para manutenção e ajustes nas linhas de produção.

Em relação aos tipos de veículos, os modelos da categoria Street dominaram o semestre com 543.638 unidades fabricadas, o equivalente a 51,1% do total, seguidos pelas categorias Trail com 20% e Motoneta com 12,9%.

Já na divisão por cilindradas, os modelos de baixa potência representaram 78,2% da produção com 831.213 motos, enquanto as de média cilindrada ficaram com 18,8%. O destaque de crescimento percentual ficou com as motos de alta cilindrada, que saltaram 37,2% e somaram 32.285 unidades fabricadas no semestre.

O reflexo dessa produção também foi visto nas ruas e fora do país. Os emplacamentos bateram recorde com 1.174.344 novas licenças emitidas entre janeiro e junho, um aumento de 14,1% frente ao ano anterior.

Apenas em junho, o comércio nacional absorveu 194.249 motos, com uma média diária de 9.250 vendas ao longo de 21 dias úteis. As exportações também registraram forte alta.

No semestre, 24.084 motocicletas foram enviadas ao exterior, uma elevação de 29,4%. Somente no mês de junho, os embarques dispararam 62,8% em relação a 2025, totalizando 4.990 veículos exportados.