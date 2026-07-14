Omar Aziz reúne pré-candidatos do PSD e fortalece construção de propostas para o Amazonas

Pré-candidatos do partido se preparam à convenção de 25 de julho e à construção de políticas de longo prazo para a capital e o interior do estado

O senador Omar Aziz (PSD), pré-candidato ao Governo do Amazonas, reuniu na manhã desta terça-feira (14), na sede estadual do PSD, em Manaus, os pré-candidatos a deputado federal e deputado estadual do partido.

O objetivo foi alinhar os preparativos da convenção estadual, marcada para o próximo dia 25 de julho, às 10h, no Clube do Trabalhador do Sesi.

O encontro também serviu para apresentar detalhes do Programa de Estado que Omar vem construindo de forma participativa, a partir de reuniões com especialistas, representantes de entidades e diversos segmentos da sociedade amazonense.

A proposta é consolidar um planejamento de longo prazo para o Amazonas, com políticas públicas permanentes nas áreas de saúde, educação, segurança, infraestrutura, desenvolvimento econômico e assistência social.

Durante a reunião, Omar destacou que o projeto está sendo elaborado ouvindo quem conhece de perto a realidade do estado.

“Estamos construindo um Programa de Estado, e não apenas um plano de governo. Queremos deixar políticas permanentes que atendam às necessidades da população, especialmente de quem vive no interior e nas áreas mais distantes. Esse trabalho está sendo feito com muito diálogo e participação popular”, afirmou.

A convenção do dia 25 oficializará a candidatura de Omar Aziz ao Governo do Amazonas e de Eduardo Braga ao Senado, além dos candidatos à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados e lideranças dos partidos que integram o movimento Amazonas Forte de Novo.

Além do PSD, MDB e Republicanos que farão a convenção, a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV) já anunciou apoio à candidatura de Omar.

A menos de três meses do primeiro turno das eleições, marcadas para 4 de outubro, Omar chega à reta final da pré-campanha em posição de destaque.

O senador lidera as principais pesquisas de intenção de voto divulgadas, consolidando-se como o principal nome na disputa pelo Governo do Amazonas.

Ainda neste período de pré-campanha, Omar fortaleceu a bancada do PSD com a filiação de prefeitos, deputados estaduais e lideranças de diversos segmentos da sociedade.