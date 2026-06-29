Governador Roberto Cidade entrega equipamentos e anuncia asfalto em Maués

Ações no interior amazonense contemplam produtores rurais, mototaxistas e investimentos de R$ 15 milhões em infraestrutura

O governador do Amazonas, Roberto Cidade, cumpriu agenda no Baixo Amazonas na manhã desta segunda-feira, dia 29 de junho, para realizar a entrega de maquinários agrícolas, equipamentos de segurança e confirmar recursos para obras viárias no município de Maués, localizado a 276 quilômetros de Manaus. De acordo com o chefe do Executivo estadual, as medidas buscam solucionar demandas locais e garantir mais oportunidades e dignidade para os moradores da região.

Por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural, foram distribuídos 40 motores estacionários de 5,5 cavalos, 10 fornos de 72 polegadas, 5 motocultivadores, 20 motobombas, 1 gerador e 10 mangueiras de irrigação com 100 metros de extensão. Pensando na segurança no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas forneceu 163 kits para os mototaxistas da cidade, compostos por coletes de identificação, capacetes e antenas de proteção contra linhas de pipa.

No setor de infraestrutura, o governador reafirmou o convênio firmado com a prefeitura local por meio do programa Asfalta Amazonas. Assinado no dia 19 de junho, o acordo garante um aporte de R$ 15 milhões destinado exclusivamente para os serviços de pavimentação da malha viária urbana na sede de Maués.

A agenda de trabalho na região incluiu ainda uma passagem por Boa Vista do Ramos, a 270 quilômetros da capital, onde foi inaugurado o novo Núcleo de Ensino Superior da Universidade do Estado do Amazonas, com capacidade de atendimento para até 600 acadêmicos.

Além disso, durante o final de semana, o governador esteve em Parintins para repassar 28 toneladas de alimentos a 24 organizações da sociedade civil, insumos que foram arrecadados na troca de ingressos para a Festa dos Visitantes da 59ª edição do festival folclórico local.