TSE dá 24 horas para Meta e X explicarem regras sobre IA e conteúdo político

Corregedor atende a pedido da campanha de Lula e cobra esclarecimentos das plataformas a dois dias do 2º turno

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou nesta sexta-feira (23) que Meta, dona de WhatsApp, Facebook e Instagram, e X detalhem em até 24 horas suas regras sobre inteligência artificial, distribuição de conteúdos políticos, anúncios eleitorais e remoção de publicações.

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinou nesta sexta-feira (23) que Meta, dona de WhatsApp, Facebook e Instagram, e X detalhem em até 24 horas suas regras sobre inteligência artificial, distribuição de conteúdos políticos, anúncios eleitorais e remoção de publicações.

A decisão responde a um pedido de investigação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

A coligação do petista alega abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, com suposto favorecimento da chapa adversária pelas plataformas, além de restrição ao alcance de conteúdos pró-Lula e falhas na distribuição da propaganda eleitoral.

Um dos casos citados é a remoção, pela Meta, de um vídeo do projeto Revelando no Instagram, apresentado pelo cantor MC Cabelinho, com críticas a Flávio Bolsonaro. A publicação tratava da acusação de que ele teria sido funcionário fantasma no gabinete do pai, Jair Bolsonaro, aos 19 anos.

A Meta disse que a retirada, feita na quinta-feira (22), está ligada às regras eleitorais para conteúdos produzidos ou alterados por IA. Em 23 de setembro, a plataforma já havia removido um vídeo do mesmo canal, apresentado por Fábio Porchat.

A campanha de Lula também afirma que o Grok, ferramenta do X, daria respostas diferentes a pedidos equivalentes sobre as candidaturas e poderia gerar conteúdo político-eleitoral sem solicitação dos usuários.

Para o corregedor, a remoção do vídeo de MC Cabelinho tem contornos suficientemente individualizados e, pela proximidade do segundo turno, justifica providências para esclarecer os motivos e garantir uma reavaliação rápida.

Ele ressalta, porém, que os elementos apresentados não permitem concluir, neste momento, que houve classificação equivocada ou tratamento diferenciado por orientação política. Por isso, determinou que a Meta submeta o vídeo à revisão humana, caso ainda não tenha ocorrido, e informe o resultado em 24 horas, com os fundamentos para manter ou reverter a remoção.

Ainda nesta sexta, o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, deve se reunir com representantes de X, Meta, TikTok e Kwai para um alinhamento final antes da votação. Os eleitores vão às urnas no domingo (25).