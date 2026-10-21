Lula quer votar PEC da tarifa zero em 2026 e usar emendas para bancar a medida

Proposta prevê transporte público gratuito aos fins de semana e feriados, com 26,8% das emendas impositivas de 2027



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quarta-feira (21) esperar que o Congresso vote ainda em 2026 a PEC da tarifa zero no transporte público.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, onde assinou o envio da proposta, afirmou acreditar que parlamentares, inclusive os de oposição, vão concordar em direcionar parte das emendas para a medida. “É melhor pegar uma parte com as emendas e fazer com que o povo tenha mais dignidade do que gastar dinheiro da forma que eles bem entenderem”, declarou.

Segundo o governo, a PEC destina 26,8% do valor das emendas parlamentares impositivas para custear a gratuidade aos fins de semana e feriados. De acordo com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o percentual equivale a R$ 12 bilhões em 2027.

Lula classificou a medida como um “primeiro passo” e disse que ela poderá ser ampliada se houver espaço no Orçamento. “A gente não consegue fazer tudo de uma vez. É uma experiência”, afirmou, acrescentando que, se der certo e o equilíbrio fiscal for mantido, podem vir medidas mais ambiciosas em breve.

O presidente também reclamou que parte do Orçamento antes controlada pelo Executivo passou às emendas nos últimos anos. Em 2026, deputados e senadores dispõem de R$ 61 bilhões.

Ele ainda ligou a proposta à PEC do fim da escala 6×1, tema recorrente em sua campanha, e disse ser justo garantir transporte gratuito nos dias de folga para que as pessoas possam visitar familiares e amigos e receber visitas.