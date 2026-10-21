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AMAZONAS ELEIÇÕES 2026

Prefeitura de Atalaia do Norte promete apoio para indígenas votarem no Vale do Javari

Prefeito diz que vai mobilizar estrutura municipal após TRE negar transporte gratuito

O prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, afirmou ao g1 nesta quarta-feira (21) que vai mobilizar a estrutura da prefeitura para garantir que indígenas do Vale do Javari consigam votar no domingo (25), no segundo turno. A declaração ocorre depois de o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) negar o pedido de transporte gratuito para a votação na região.

Segundo ele, a prefeitura fornece o combustível que abastece as embarcações das comunidades, o que permite o deslocamento até as seções eleitorais. A principal preocupação, porém, é outra: mesmo com combustível e barcos, a seca dos rios pode inviabilizar a navegação. “Eu acredito que todas elas sejam atendidas, talvez alguma tenha dificuldade. A questão do transporte é a estiagem mesmo”, disse.

O pedido foi enviado à juíza Eleitoral Dálethe Borges Messias por comunidades de 44 aldeias, que pediam ajuda com transporte fluvial, alimentação e água potável para os eleitores. A magistrada negou a solicitação por ter sido feita fora do prazo. Ela explicou que a Justiça Eleitoral define com um ano de antecedência o orçamento das eleições seguintes, e por isso não havia previsão de recursos para atender à demanda.

A negativa provocou reação da União dos Povos do Vale do Javari (Univaja), da Defensoria Pública do Amazonas e da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), que cobram respostas e o atendimento ao pedido.

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