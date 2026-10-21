Dólar sobe e Ibovespa recua com foco em balanços e pesquisas eleitorais

Moeda americana avança 0,12%, a R$ 5,0246, enquanto a bolsa cai 0,24%, aos 207.802 pontos



O dólar abriu o pregão desta quarta-feira (21) em alta de 0,12%, cotado a R$ 5,0246 por volta das 10h50. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, recuava 0,24%, aos 207.802 pontos. Na véspera, a moeda americana havia fechado em queda de 0,58%, a R$ 5,0188, e a bolsa subira 1,57%, aos 208.296 pontos.

Com as eleições como pano de fundo, o mercado acompanha a divulgação de novas pesquisas e a temporada de balanços corporativos, que começou nesta semana. Analistas apontam que os índices de inadimplência, principalmente nos resultados do setor financeiro, devem ganhar destaque após o período eleitoral.

A pesquisa Quaest divulgada hoje também entrou no radar. Ela mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto no segundo turno e Lula (PT) com 44%, o que configura empate técnico. Segundo o levantamento, 44% dos entrevistados temem a volta da família Bolsonaro ao poder e 42% receiam um novo mandato de Lula.