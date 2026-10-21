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ELEIÇÕES 2026 POLÍTICA

TSE pede parecer do MP Eleitoral sobre medidas da Meta para garantir isonomia

Empresa nega favorecer Flávio Bolsonaro, mas comitê independente aponta falhas no controle de conteúdo eleitoral

O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitou ao Ministério Público Eleitoral um parecer sobre o cumprimento, pela Meta, das medidas de isonomia no processo eleitoral. O prazo para a manifestação é de 24 horas. “

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questiona a atuação da empresa, dona de WhatsApp, Instagram e Facebook, por suposto favorecimento ao adversário, Flávio Bolsonaro (PL). A Meta nega qualquer interferência ou benefício político e atribui os problemas relatados a questões técnicas.

Relator do caso, Bellizze se reuniu na terça-feira (20) com representantes da companhia. O encontro foi pedido depois que a empresa prestou informações no âmbito da decisão do TSE que exigiu tratamento igualitário entre as candidaturas nas plataformas digitais. Diante dos questionamentos, a Meta também foi intimada a detalhar, em 24 horas, as medidas adotadas para garantir igualdade na distribuição e na veiculação de conteúdos.

Apesar da posição oficial da empresa, o Comitê de Supervisão da Meta, que atua de forma independente, apontou falhas no controle de conteúdo e avaliou que faltou transparência na operação da plataforma no Brasil.

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