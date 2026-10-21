TSE pede parecer do MP Eleitoral sobre medidas da Meta para garantir isonomia

Empresa nega favorecer Flávio Bolsonaro, mas comitê independente aponta falhas no controle de conteúdo eleitoral



O ministro Marco Aurélio Bellizze, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), solicitou ao Ministério Público Eleitoral um parecer sobre o cumprimento, pela Meta, das medidas de isonomia no processo eleitoral. O prazo para a manifestação é de 24 horas. “

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questiona a atuação da empresa, dona de WhatsApp, Instagram e Facebook, por suposto favorecimento ao adversário, Flávio Bolsonaro (PL). A Meta nega qualquer interferência ou benefício político e atribui os problemas relatados a questões técnicas.

Relator do caso, Bellizze se reuniu na terça-feira (20) com representantes da companhia. O encontro foi pedido depois que a empresa prestou informações no âmbito da decisão do TSE que exigiu tratamento igualitário entre as candidaturas nas plataformas digitais. Diante dos questionamentos, a Meta também foi intimada a detalhar, em 24 horas, as medidas adotadas para garantir igualdade na distribuição e na veiculação de conteúdos.

Apesar da posição oficial da empresa, o Comitê de Supervisão da Meta, que atua de forma independente, apontou falhas no controle de conteúdo e avaliou que faltou transparência na operação da plataforma no Brasil.