Ibama aplica R$ 2 milhões em multas por infrações ligadas a incêndios no Amazonas

Fiscalização em Autazes e Careiro da Várzea gerou 14 autuações e o embargo de 12 áreas, com cerca de 252 hectares



Enquanto o combate aos incêndios florestais segue no Amazonas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) fiscaliza propriedades rurais para verificar se as medidas de prevenção ao fogo estão sendo cumpridas. Até agora, foram 19 ações nos municípios de Autazes e Careiro da Várzea, onde a situação é considerada crítica. O resultado foi a aplicação de 14 multas, que somam cerca de R$ 2 milhões, e o embargo de 12 áreas, equivalentes a aproximadamente 252 hectares.

As operações checam o cumprimento de exigências previstas em dois editais de notificação enviados a 725 propriedades rurais do estado. Além disso, os agentes buscam coibir práticas ilegais que agravam os danos do fogo à vegetação nativa.

Entre os autuados, 3 proprietários não adotaram as medidas de prevenção e combate aos incêndios determinadas nos editais. Outros 6 foram punidos por danos à vegetação nativa e 2 receberam multas por destruir áreas de floresta. Também houve sanção pelo funcionamento de atividade agrossilvopastoril sem licença ou autorização dos órgãos ambientais.

As penalidades variam entre multas e embargos, de acordo com cada infração identificada. Os embargos restringem o uso das áreas atingidas, conforme a medida administrativa aplicada.