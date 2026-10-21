Quaest: medo da volta dos Bolsonaro supera o da reeleição de Lula

Pesquisa mostra 44% temem a eleição de Flávio e 42% um novo mandato do atual presidente



Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que o temor do retorno da família Bolsonaro ao poder ultrapassou o receio de mais um mandato de Lula (PT). Segundo o levantamento, 44% dos eleitores disseram temer mais a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 42% temem mais a vitória do presidente.

É a primeira vez desde 14 de agosto que o medo dos Bolsonaro aparece numericamente à frente. Na ocasião, eram 45% contra 41%. Na pesquisa anterior, de 14 de outubro, os dois índices estavam empatados em 43%.

Entre os beneficiários do Bolsa Família, 63% afirmaram temer a volta da família Bolsonaro, ante 58% na semana passada. Nesse grupo, o temor de uma permanência de Lula no poder caiu de 29% para 23%.

A Quaest ouviu 2.154 pessoas com 16 anos ou mais entre 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta captou a aprovação do fim da escala 6×1, promulgada pelo Congresso em 16 de outubro, e parte dos efeitos do debate de domingo (18).