Ibovespa avança na véspera da eleição e dólar recua

Mercado ajusta posições antes do segundo turno e reage aos primeiros balanços do trimestre



A bolsa paulista subiu nesta sexta-feira (23), com investidores fazendo os últimos ajustes antes do resultado da eleição presidencial de domingo e reagindo aos primeiros balanços da temporada.

No início da tarde, o Ibovespa, principal referência do mercado acionário brasileiro, tinha alta de 0,22%, aos 204.567,52 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento em 16 de dezembro subia 1,03%.

O Bradesco teve destaque negativo na sessão: o banco registrou lucro em linha com as expectativas no 3º trimestre, mas apresentou piora nos indicadores de inadimplência.

O dólar iniciou o dia com oscilações modestas depois que uma nova pesquisa Datafolha apontou empate numérico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). No mesmo horário, a moeda à vista recuava 0,12%, cotada a R$ 5,0392 na venda.

Na quinta-feira (22), havia fechado em alta de 0,22%, a R$ 5,0384. No exterior, a divisa americana ganhava força frente a boa parte das demais moedas.

Os investidores também acompanharam o IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o indicador subiu 0,32% em outubro, depois de avançar 0,70% no mês anterior.

Nos juros futuros, as taxas de longo prazo operavam em alta. O DI para janeiro de 2035 estava em 12,87%, avanço de 11 pontos-base ante 12,762%. Já o DI para janeiro de 2028 marcava 12,93%, alta de 4 pontos-base sobre o ajuste de 12,886% da sessão anterior.