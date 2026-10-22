Dólar sobe com cenário externo e expectativa por pesquisa Datafolha

Moeda americana avança 0,44%, a R$ 5,050, em dia de maior aversão a risco e de nova sondagem eleitoral



O dólar à vista opera em alta nesta quinta-feira (22), acompanhando a valorização da moeda americana no exterior em uma sessão de maior aversão a ativos de risco. Às 9h06, subia 0,44%, cotado a R$ 5,050 na venda.

O dólar futuro para novembro, o mais negociado no Brasil, avançava 0,53% na B3, a R$ 5,060. Na quarta-feira (21), o dólar à vista fechou em alta de 0,18%, a R$ 5,0272.

No mercado local, os investidores aguardam a nova pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial, prevista para as 19h. Na véspera, a Quaest mostrou Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto no segundo turno e Lula (PT) com 44%, o que configura empate técnico, já que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença a favor do senador caiu 1 ponto.

Às 11h30, o Banco Central realiza o leilão regular de rolagem de swap cambial, com oferta de 75.000 contratos para 3 de novembro.