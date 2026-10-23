Economia da Argentina cai 1,74% em agosto e reforça temor de recessão

Atividade recua na comparação anual pelo segundo mês seguido, mas cresce 0,1% frente a julho

A economia da Argentina registrou queda de 1,74% em agosto deste ano na comparação com o mesmo mês de 2025, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Em relação a julho, a atividade teve alta de 0,1%. O resultado leva especialistas a apontar risco de recessão na segunda maior economia da América do Sul.

É o segundo mês consecutivo de retração anual. Em julho de 2026, a queda havia sido de 2,8% frente a julho de 2025, com recuo de 1,5% sobre junho. No acumulado de 2026 até agosto, a economia cresceu 1,2%, abaixo dos 1,7% registrados no acumulado até julho.

A economista Clara Brenck, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e pesquisadora do Made/USP, disse à Agência Brasil que o país pode estar entrando em recessão. Para ela, o aumento do desemprego é outro indício e o cenário é preocupante. Como ponto positivo, citou a queda da inflação, que considera muito dependente da variação do dólar.

Os setores que mais pesaram negativamente em agosto foram pesca (queda de 15,7%), intermediação financeira (3,8%), comércio e reparações (3,5%), indústria manufatureira (3,2%), transportes e comunicações (2,9%) e construção (2,5%). Do lado positivo, ficaram mineração e petróleo (alta de 11,1%), eletricidade, gás e água (4,3%) e hotéis e restaurantes (3,1%).



Segundo Clara, petróleo, gás e mineração evitaram um resultado pior, mas dependem do mercado externo e de preços internacionais, ou seja, não refletem a economia doméstica. Por isso, ela avalia que não há motivo para comemorar.

A economista também vê com preocupação as quedas na indústria e no comércio, que empregam mais trabalhadores, e atribui parte do cenário à política de cortes de gastos do presidente Javier Milei.

Segundo ela, os cortes de impostos prometidos para estimular o investimento privado não surtiram o efeito esperado. O crescimento do setor hoteleiro ajuda a segurar o desemprego, mas tem peso pequeno na economia.

O ministro da Economia, Luis Caputo, destacou nas redes sociais a alta de 0,1% sobre julho e afirmou que o indicador tendência-ciclo está 6,6% acima do nível de dezembro de 2023. Esse indicador, que busca isolar as oscilações sazonais, ficou em 0% em agosto, segundo o Indec.

Caputo também citou as exportações agroindustriais, que somaram US$ 43,2 bilhões nos nove primeiros meses do ano, alta de 13% sobre o mesmo período de 2025 e recorde em volume.