Omar Aziz defende democracia ao votar no segundo turno e que, caso seja eleito, governará para todos

Candidato votou na manhã deste domingo (25), em Manaus, e afirmou que manterá diálogo com o próximo presidente da República, independentemente das diferenças políticas

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), votou na manhã deste domingo (25), na Escola Estadual Cônego Azevedo, no bairro Aparecida, em Manaus. Ao chegar ao local, por volta das 9h50, Omar defendeu a democracia e afirmou que, se eleito, governará para toda a população, independentemente de posicionamentos políticos.

“Esse é um momento democrático no país todo. Não deveria ser diferente aqui no Amazonas, e eu espero que a democracia vença”, declarou.

Omar também fez um balanço da campanha, destacando a apresentação de propostas e criticando os ataques que, segundo ele, atingiram sua família durante a disputa eleitoral.

“É uma atitude criminosa de algumas pessoas que machuca a mim, machuca meus filhos e minha família”, afirmou.

Relação com o próximo presidente

Apoiador da reeleição do presidente Lula (PT), Omar afirmou que pretende manter uma relação institucional com o governo federal, independentemente de quem vença a eleição presidencial.

“Quem quer que seja o presidente, ele tem que ser republicano. Precisa entender que todos os estados, independentemente de serem copartidários ou não, de quem votou ou não, precisam ser tratados da mesma forma”, afirmou.

“Se eu ganhar a eleição, eu vou ser o governador de todos”, acrescentou.

Prioridades de governo

Durante a conversa com jornalistas, Omar também reafirmou compromissos nas áreas de saúde, educação, segurança pública e meio ambiente.

Na saúde, defendeu uma mobilização para reduzir a fila do SisReg, por meio de parcerias entre o governo e a iniciativa privada. Também reiterou as propostas de construir oito hospitais regionais no interior, um hospital geral, três maternidades e um Hospital do Idoso em Manaus.

Na educação, prometeu valorizar os professores, retomar as progressões profissionais e melhorar a estrutura das escolas e a alimentação escolar. Para os jovens, destacou a ampliação dos cursos de qualificação, incluindo formação em inteligência artificial, e a criação de um programa de estágio remunerado.

Na segurança pública, Omar reafirmou a intenção de convocar aprovados em concursos das polícias Civil e Militar e realizar uma nova seleção com 5 mil vagas, além de retomar o funcionamento das delegacias 24 horas por dia.

O candidato também defendeu a criação de brigadas municipais para combater queimadas e destacou a aprovação, no Senado, da proposta de redução da jornada de trabalho e do fim da escala 6×1.

Pesquisas na véspera

Omar chegou ao segundo turno à frente nas pesquisas divulgadas no sábado (24). O levantamento da Quaest, contratado pela Rede Amazônica, apontou 59% dos votos válidos para o candidato do PSD, contra 41% de Maria do Carmo (PL).

Já a pesquisa Pontual, realizada entre 16 e 22 de outubro, com 2 mil entrevistados, registrou 60,6% dos votos válidos para Omar e 39,4% para Maria do Carmo.

Os números representam a intenção de voto medida antes da eleição, não necessariamente o resultado das urnas.