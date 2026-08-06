Roberto Cidade conduz acordo e garante repasse de R$276 milhões a empresas médicas

Governador liderou negociação com representantes das empresas médicas e reforçou o compromisso com a regularização dos pagamentos

O Governo do Amazonas já repassou R$ 276 milhões às empresas médicas nos últimos quatro meses, resultado de uma articulação conduzida pelo governador Roberto Cidade (União Progressista), que conseguiu avançar nas negociações e construir um entendimento com a categoria sobre a regularização dos pagamentos.

Durante reunião realizada nesta quarta-feira (5/8) com representantes das empresas médicas, o governador destacou que o encontro representou um avanço importante na busca por uma solução para uma das pautas mais sensíveis da saúde pública do Amazonas. Segundo ele, o diálogo seguirá aberto para garantir segurança aos profissionais e a continuidade da assistência à população.

“Foi uma reunião muito produtiva com os profissionais de saúde, especialmente com os médicos do nosso estado. Chegamos a um entendimento de que estamos no caminho certo e avançamos em pautas importantes. Vamos continuar trabalhando para resolver essa questão tão sensível para o Amazonas, garantindo que as cooperativas recebam o que lhes é devido. Estamos cumprindo com a nossa obrigação. Até agora, já foram pagos R$ 276 milhões e nossa previsão é que, até sexta-feira, sejam repassados mais de R$ 40 milhões às empresas médicas”, declarou o governador Roberto Cidade.

A condução das negociações foi reconhecida pelos representantes das empresas médicas, que destacaram a abertura ao diálogo e o empenho do governador na construção de uma solução para o impasse.

Representante de uma das empresas médicas, Carlos Alberto Barbosa afirmou que a reunião reforçou a confiança dos profissionais na condução adotada pelo Governo do Estado.

“Quero agradecer ao governador Roberto Cidade e a toda a sua equipe por esse espaço de diálogo e pelo comprometimento em resolver essa situação. Confiamos na sua disposição e no seu empenho para solucionar esse problema”, declarou.

No dia 31 de julho, o Governo do Amazonas efetuou o pagamento de R$ 88 milhões aos médicos que atuam na rede estadual de saúde. Entre abril e agosto de 2026, a atual gestão destinou cerca de R$ 276 milhões ao pagamento dos serviços médicos, dando continuidade ao processo de reorganização financeira conduzido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).