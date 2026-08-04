Eurico Tavares cobra mais inclusão após agressão a mãe atípica e reforça importância de projetos como ‘Selo Restaurante Amigos dos Autistas’



O vereador Eurico Tavares, presidente da Frente Parlamentar do Autismo, levou a massoterapeuta Suzy Mary, mãe atípica agredida dentro de um shopping de Manaus enquanto tentava acolher o filho durante uma crise, ao plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) nesta terça-feira (04/08). O parlamentar destacou que colocou toda a estrutura do gabinete e da Frente Parlamentar à disposição da família, oferecendo assistência psicológica, jurídica e atendimento médico.

Eurico afirmou que o caso não pode ser tratado apenas como um episódio isolado. “Não adianta agir só depois de casos extremos como este. Precisamos construir uma cidade preparada para acolher as pessoas com autismo e evitar que covardias como essa aconteçam. Quem agride uma mãe que tenta proteger o próprio filho durante uma crise precisa encontrar a Justiça”, enfatizou.

Como exemplo de política pública preventiva, o vereador destacou o projeto de sua autoria que foi aprovado na CMM. O Selo Restaurante Amigos dos Autistas, conforme explicou, é uma iniciativa que incentiva estabelecimentos a adotarem cardápios adaptados com símbolos, imagens e descrições claras para facilitar a autonomia de pessoas com TEA além de oferecer treinamentos para toda equipe saber tratar com respeito essas famílias, especialmente, em momentos de crise.

Emocionada, Suzy Mary disse que decidiu tornar sua história pública para representar milhares de mães atípicas. “Enquanto tentava regular meu filho, fui vítima de violência. Não estou aqui apenas para contar a minha história, mas a de milhares de mães que enfrentam preconceito e falta de compreensão todos os dias”, afirmou.

A mãe relatou que havia levado os filhos ao cinema pela primeira vez quando o episódio aconteceu. “Meu filho ficou ainda mais abalado ao presenciar toda aquela agressão. Mentalmente, eu e minha família ainda estamos muito afetados”, contou.

Eurico reforçou que continuará acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário à família. “A Suzy não está sozinha. Nossa responsabilidade é garantir que ela tenha justiça e que outras famílias nunca mais precisem passar por uma situação como essa.”