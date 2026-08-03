Governo do Amazonas anuncia concurso com mais de 7 mil vagas para a área da Educação

Oportunidades atendem capital e interior com vagas para professores, pedagogos e apoio escolar.

O Governo do Amazonas divulgou nesta segunda-feira, dia 3, a abertura de um certame público destinado à Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar. O processo seletivo vai disponibilizar 7.862 vagas distribuídas entre Manaus e os municípios do interior.

A autorização oficial foi assinada pelo governador Roberto Cidade e publicada no Diário Oficial na última sexta-feira. A expectativa do executivo estadual é que as provas sejam aplicadas nos meses de novembro ou dezembro deste ano.

Do total de oportunidades, a maior parte é destinada ao cargo de professor, somando 6.422 vagas. Desse montante, 4.206 são para o interior e 2.216 para a capital, com opções de jornada de 20 horas semanais para o ensino convencional e indígena, ou 40 horas exclusivas para o modelo regular.

O concurso também contemplará 433 postos para pedagogos sob o mesmo esquema de carga horária, sendo 313 vagas direcionadas às cidades do interior e 120 para Manaus.

A área de apoio escolar contará com 1.007 vagas, divididas em 721 para os municípios do interior e 286 para a capital amazonense, englobando diferentes níveis de escolaridade.

Profissionais com ensino superior poderão atuar como assistentes sociais, bibliotecários, contadores, engenheiros, estatísticos, nutricionistas e psicólogos. Quem possui ensino médio terá chance na função de assistente técnico, nas modalidades regular e indígena.

Para o nível fundamental, as contratações serão para merendeiro, também nas opções regular e indígena. O governador garantiu que o concurso suprirá a defasagem de servidores na educação e informou que os próximos passos dependem da formação da comissão organizadora.