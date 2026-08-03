Milei volta a ofender Lula e intensifica crise diplomática entre Brasil e Argentina

Declarações do presidente argentino geram forte reação do Itamaraty com a convocação de embaixadores.

O presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a proferir ofensas diretas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo, dia 2, agravando o atrito diplomático entre as 2 nações.

Durante entrevista ao canal argentino LN+, o mandatário chamou o líder brasileiro de corrupto e questionou a anulação de suas condenações na Operação Lava Jato, afirmando que sua soltura ocorreu apenas por falhas processuais.

A nova provocação ocorre logo após a visita de Milei a São Paulo para apoiar a candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, ocasião em que o argentino já havia chamado o petista de socialista e presidiário.

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil convocou o embaixador argentino em Brasília, Daniel Raimondi, para manifestar o repúdio do governo brasileiro. O Itamaraty também chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, Julio Bitelli, de volta ao país para consultas, um passo diplomático severo que reflete o desgaste contínuo nas relações bilaterais.