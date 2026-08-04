PL tenta emplacar Cabo Daciolo como vice-governador no Amazonas

Ex-presidenciável negocia vaga na chapa de Maria do Carmo horas antes da convenção estadual do partido.

O Partido Liberal no Amazonas iniciou negociações com o ex-candidato à Presidência Cabo Daciolo, filiado ao Mobiliza, para que ele assuma a posição de vice-governador na chapa encabeçada por Maria do Carmo Seffair.

As conversas decisivas acontecem nesta terça-feira (4), poucas horas antes do início da convenção estadual da legenda na cidade de Manaus.

Até essa movimentação, a sigla era a única que ainda não possuía um nome definido para a vice-governadoria nas eleições estaduais. Sem sucesso na construção de alianças, a expectativa interna apontava para a formação de chapa pura.

O partido havia começado o ano em alta graças ao desempenho de Alberto Neto nas pesquisas para o Senado, mas perdeu força após fracassar em acordos com nomes como o senador Plínio Valério, do PSDB.

Paralelamente, outras candidaturas de centro-direita se consolidaram no estado, a exemplo de Wilson Lima para o Senado e Roberto Cidade para o governo, ambos do União Brasil.

Cabo Daciolo ganhou fama nacional durante a corrida presidencial de 2018 pelo Patriota, marcando presença nos debates com o famoso bordão “Glória a Deus”. Naquele mesmo ano, o pastor evangélico acionou o Tribunal Superior Eleitoral exigindo a implementação do voto impresso e a anulação do 1º turno.

Sua trajetória política teve início no PSol, partido pelo qual se elegeu deputado federal em 2014 e acabou expulso em 2015. Nas eleições de 2022, ele migrou para o PDT, mas rompeu com a direção partidária ao incentivar o voto nulo no 2º turno do pleito presidencial.

Após tentar concorrer novamente ao Palácio do Planalto em 2022 sem sucesso, o líder religioso anunciou que buscaria participar do pleito de 2026 pelo Mobiliza. Para viabilizar sua participação nas disputas locais, Daciolo transferiu recentemente o seu domicílio eleitoral para o Amazonas, abrindo caminho para a articulação de última hora com o PL.