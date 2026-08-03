Omar destaca infraestrutura como prioridade para impulsionar desenvolvimento de Novo Aripuanã e Sul do Amazonas



Durante visita ao município, candidato afirmou que investimentos em obras estruturantes são fundamentais para melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer a economia do interior

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), esteve nesta segunda-feira, 03/08, em Novo Aripuanã, no sul do estado, onde voltou a defender investimentos em infraestrutura como estratégia para promover o desenvolvimento dos municípios do interior. Ao lado do prefeito Raimundo Lopes, o Raiz, lideranças locais e do senador Eduardo Braga (MDB), Omar conversou com moradores sobre as principais demandas da cidade da região do rio Madeira.

Durante a visita, Omar afirmou que Novo Aripuanã precisa de novos investimentos em infraestrutura para melhorar a mobilidade urbana, ampliar as condições de desenvolvimento econômico e oferecer mais qualidade de vida à população.

“É uma cidade da qual sempre cuidamos quando estávamos no governo. Hoje, precisamos fazer um grande trabalho de infraestrutura aqui. Tenho certeza de que, junto com o prefeito Raiz e a população, vamos ajudar muito Novo Aripuanã”, afirmou.

As propostas dialogam com o Eixo 1 do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas, que estabelece a infraestrutura como uma das bases para reduzir as desigualdades regionais e integrar os municípios do interior. O documento prevê investimentos em logística, mobilidade, conectividade e obras estruturantes para fortalecer a economia e ampliar o acesso da população aos serviços públicos.

Durante a agenda, Omar também defendeu que o desenvolvimento do Amazonas depende de uma gestão voltada às necessidades da população e afirmou que a política deve estar comprometida com a melhoria da vida das pessoas.

“Nós somos da boa política. É a política que serve às pessoas. Não dá para brincar, sorrir e dançar enquanto o povo está passando dificuldade. Aqui tem trabalho, aqui tem governo”, declarou.

Além da infraestrutura, Omar conversou com lideranças locais sobre temas como desenvolvimento econômico, geração de empregos e potencial mineral do município, defendendo que o crescimento do interior deve ocorrer com responsabilidade e planejamento, respeitando as características de cada região.

Fotos: Pablo Brandão