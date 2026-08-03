Lula lança candidatura ao 4º mandato com tom mais duro e novas promessas

Aos 80 anos, candidato repete aliança com Alckmin, anuncia 5 eixos para novo governo e promete embate com o Congresso.

O Partido dos Trabalhadores oficializou neste domingo, dia 2, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República para as eleições de 2026. Durante a convenção realizada em São Paulo, o líder de 80 anos confirmou que buscará o seu 4º mandato repetindo a chapa de 2022 ao lado de Geraldo Alckmin, do PSB.

A coligação conta com o apoio das siglas PCdoB, PV, PDT, PSOL e Rede. Caso vença a disputa, o petista somará 16 anos no poder, ficando atrás apenas de Getúlio Vargas, que governou o Brasil por pouco mais de 18 anos.

Em discurso de mais de 1 hora para a militância, o candidato pediu desculpas por falhas passadas e apresentou 5 compromissos centrais para a nova gestão.

As propostas incluem solucionar definitivamente os problemas da educação nacional, criar projetos focados na socialização de idosos e fortalecer a indústria de defesa militar para garantir a soberania do país, citando temores de intervenções estrangeiras.

Além disso, ele garantiu que as terras raras e os minerais críticos serão explorados exclusivamente em benefício dos brasileiros e prometeu avanços em projetos de transição energética.

Adotando uma postura mais combativa, o candidato afirmou que deixará de lado o perfil pacificador para adotar uma versão mais dura na política.

Ele criticou o atual modelo de distribuição de recursos públicos, prometendo brigar contra as emendas parlamentares, e condenou o fundo partidário por igualar as legendas e gerar promiscuidade no meio político.

A cerimônia contou com a presença de diversos aliados, incluindo o presidente da legenda, Edinho Silva, e o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. O programa oficial de governo será divulgado apenas no dia 16 de agosto, data que marca o início legal das campanhas.

O principal adversário nas urnas será Flávio Bolsonaro, do PL, que até o momento não definiu suas alianças. Todos os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar formalmente seus candidatos na Justiça Eleitoral.