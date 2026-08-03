Lula lidera corrida para 2026 com vantagem menor em nova pesquisa

Levantamento BTG/Nexus mostra presidente à frente no primeiro turno e empate técnico no segundo.

O presidente Lula continua na liderança para a disputa presidencial de 2026, conforme revela o levantamento BTG/Nexus publicado nesta segunda-feira, dia 3. Na simulação de primeiro turno, o atual mandatário soma 41% das intenções de voto, ficando à frente de Flávio Bolsonaro, que tem 37%. A diferença entre os dois recuou de 9 para 4 pontos em relação à pesquisa anterior.

Em um cenário de segundo turno entre os dois candidatos, a situação é de empate técnico dentro da margem de erro, com Lula registrando 46% da preferência e Flávio Bolsonaro alcançando 45%.

O estudo também simulou confrontos diretos com outros possíveis adversários. O atual presidente venceria Romeu Zema por 46% a 40%, superaria Ronaldo Caiado por 46% a 42% e ganharia de Renan Santos com o placar de 47% a 37%.

O estudo avaliou ainda a percepção da população sobre a atual gestão federal, mostrando que 47% dos entrevistados aprovam o governo e 48% desaprovam.

Ao classificar a administração de forma específica, 37% a consideram ótima ou boa, enquanto 43% a avaliam como ruim ou péssima. Os dados foram coletados a partir de entrevistas com 2.002 eleitores entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2 pontos percentuais.