Michelle foca no Senado e planeja retorno ao PL Mulher após eleição

Ex-primeira-dama terá estrutura própria no Distrito Federal e adotará estratégia de distanciamento seguro de Flávio Bolsonaro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro planeja retomar a presidência do PL Mulher apenas após as eleições. Em diálogo com os líderes da sigla, ela explicou que seu foco central no momento é a disputa ao Senado pelo Distrito Federal. Até o mês de outubro, a liderança feminina do partido continuará vaga.

Ela havia se afastado da função em razão de desentendimentos com o candidato Flávio Bolsonaro. Para estruturar sua corrida eleitoral, Michelle contará com equipe de segurança privada e um espaço exclusivo de comitê na capital federal.

A direção nacional do partido também busca utilizar a influência da candidata na campanha presidencial de Flávio. A previsão era de que ambos aparecessem juntos em eventos no Distrito Federal neste último final de semana, mas a ex-primeira-dama precisou ser hospitalizada devido a crises de enxaqueca.

A estratégia atual da equipe prevê que ela grave vídeos e integre as propagandas do presidenciável, mantendo uma distância estratégica para evitar que novas polêmicas prejudiquem sua candidatura ao Senado. Dados de pesquisas qualitativas do PL revelam que parte dos eleitores ainda vincula a imagem de Michelle a características de simplicidade e honestidade.