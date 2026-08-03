Lula e Flávio preferem sabatinas e fogem de debates na TV

Estratégia das campanhas busca evitar ataques de oponentes no 1º turno.

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro planejam substituir as participações em debates eleitorais por sabatinas com jornalistas. A tática visa poupar os políticos de ataques diretos de concorrentes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan dos Santos.

O atual presidente afirmou que recusará convites para eventos que não debatam propostas e deve comparecer somente ao encontro final do 1º turno na Rede Globo. Seguindo a mesma linha, o candidato do PL indicou que não participará das transmissões sem a presença de seu principal rival, pois não quer virar o alvo central das críticas.

Sendo os líderes nas pesquisas, as campanhas de ambos negociam agora entrevistas exclusivas para emissoras de televisão e veículos impressos. O propósito é proteger a imagem dos 2 candidatos e frear o aumento das taxas de rejeição. Apesar dessa postura na etapa inicial, eles demonstraram interesse em participar de debates no 2º turno, cenário em que o confronto será direto e sem os demais adversários.