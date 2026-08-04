TRE-AM prepara mais de 42 mil mesários para as eleições de 2026

Capacitação híbrida no Amazonas busca acelerar o atendimento ao eleitor e garantir a segurança do pleito.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas começou na segunda-feira (3/08) a capacitar os 42.860 mesários que vão atuar nas eleições de 2026.

O treinamento une etapas presenciais e online para padronizar as regras em todo o estado. Apenas na 40ª Zona Eleitoral, que abrange diversos bairros de Manaus e partes da área rural, 1.550 pessoas farão o curso.

A instrução aborda desde o funcionamento prático da urna eletrônica até regras de acessibilidade, identificação e limites para manifestações políticas. Os colaboradores são as autoridades máximas nas seções de votação e os grandes responsáveis por garantir a transparência do processo.

A principal mudança técnica para 2026 será o novo fluxo de atendimento, desenhado para reduzir filas. O secretário da mesa fará a triagem inicial e encaminhará o eleitor direto ao presidente da seção, que vai conferir o documento e liberar o terminal de forma imediata.

Somente após essa confirmação no sistema é que o nome será buscado no caderno de votação físico. A checagem simultânea com a biometria também reforça a segurança contra erros de habilitação.

As atividades presenciais ocorrem no Centro de Convenções Vasco Vasques até 31 de agosto, mudando para a sede da Affeam entre os dias 1 e 20 de setembro, dependendo do cronograma de cada zona eleitoral.

Em troca do serviço prestado à Justiça Eleitoral, os convocados ganham 2 dias de folga no emprego regular por cada dia de treinamento ou trabalho, sem nenhum desconto no salário.