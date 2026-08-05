Flávio Bolsonaro surpreende e escolhe Alfredo Gaspar como vice

A indicação do deputado alagoano ocorreu no último dia das convenções após legendas de centro optarem pela neutralidade na disputa presidencial.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) oficializou nesta quarta-feira, dia 5, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como seu candidato a vice-presidente. A indicação foi confirmada no limite do prazo das convenções partidárias e surpreendeu integrantes do próprio Partido Liberal. A composição de uma chapa fechada com dois membros da mesma sigla aconteceu após tentativas frustradas de formar alianças com legendas do bloco conhecido como Centrão.

A estratégia inicial da campanha era utilizar o posto de vice para atrair outros partidos, aumentar o tempo de televisão e ampliar o diálogo com o eleitorado feminino.

A ex-presidente da Caixa Econômica, Daniella Marques, e a senadora Tereza Cristina chegaram a ser as favoritas para a vaga. Contudo, siglas como Republicanos, Podemos, MDB, Federação PSDB e Cidadania, além da federação formada por União Brasil e PP, decidiram não firmar apoio nacional no primeiro turno e liberaram seus diretórios regionais.

Diante desse cenário de neutralidade, o PL passou a avaliar opções caseiras, debatendo nomes como Rogério Marinho, Bia Kicis, Júlia Zanatta e Priscila Costa.

A cúpula chegou a estudar a prorrogação dessa decisão até o dia 15 de agosto, data final para registros na Justiça Eleitoral, mas optou por encerrar a questão.

O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, minimizou a demora e afirmou que o nome de Gaspar já havia sido definido há 6 meses pela coordenação da campanha.

Ao justificar a escolha, Flávio Bolsonaro destacou a vivência do aliado na segurança pública e sua representatividade no Nordeste, região onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as pesquisas.

O candidato também valorizou a atuação do alagoano como relator da CPMI do INSS, colegiado onde Gaspar recomendou o indiciamento de Fábio Luís Lula da Silva por suspeitas de fraude.

Com 55 anos, Alfredo Gaspar é ex-promotor de Justiça e já comandou a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Ele foi eleito para a Câmara dos Deputados em 2022 pelo União Brasil, migrando depois para o PL, e havia anunciado uma candidatura ao Senado um dia antes de ser confirmado como vice.

Durante o anúncio, o parlamentar afirmou que a escolha é uma grande honra e prometeu lealdade e coragem para enfrentar a corrupção e o crime organizado.

Em seu discurso, ele elogiou os outros nomes femininos cogitados para a vaga e fez menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que o líder estaria em cativeiro. O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado.