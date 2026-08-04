TCE-AM julga 164 processos na sessão desta terça, 4

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza, nesta terça-feira (4), a 23ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, quando os conselheiros vão analisar 164 processos. Presidida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a sessão terá início às 10h e contará com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Corte.

Entre os processos em pauta, 18 retornam para julgamento após pedidos de vista. O grupo reúne sete prestações de contas anuais, quatro embargos, três recursos, três representações e uma fiscalização.

Os outros 146 processos integram a pauta ordinária da sessão. A relação inclui 38 recursos, 35 representações, 31 embargos de declaração, 14 prestações de contas anuais, 14 cobranças executivas de débitos, três tomadas de contas especial, três auditorias, quatro acompanhamentos, duas consultas e duas fiscalizações de atos de gestão.