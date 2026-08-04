Crimes cibernéticos no Amazonas crescem 43 vezes

Avanço da inteligência artificial e facilidade de acesso à internet impulsionam fraudes e casos de deepfakes no estado.

O estado do Amazonas registrou um aumento alarmante nas denúncias de crimes virtuais ao longo dos últimos 8 anos. Segundo os dados do Anuário de Segurança Pública, os casos saltaram de 438 em 2017 para 18.904 em 2025, o que representa um crescimento de 43 vezes no período.

Especialistas apontam que a popularização do acesso digital e o avanço das ferramentas de inteligência artificial são os principais motores dessa escalada criminosa.

O uso indevido da inteligência artificial ganhou destaque recente com a popularização dos deepfakes, uma técnica que altera rostos e vozes em vídeos ou fotos para criar situações irreais.

Entre os delitos mais comuns, o estelionato lidera os registros e puxa a estatística geral, passando de apenas 11 ocorrências em 2017 para 6.925 em 2025. Esse volume atual representa uma alta de 14,7% em comparação com os 6.035 casos contabilizados em 2024.

A invasão de dispositivos informáticos também saltou de 8 episódios no início do levantamento para 1.952 em 2025, marcando um avanço de 3,8% no último ano. Já as ameaças virtuais tiveram o maior pico percentual recente, subindo 41,4% ao passarem de 1.496 para 2.116 registros no intervalo de 1 ano.

Na avaliação do especialista em direito digital Aldo Evangelista, a intensa transformação tecnológica da última década facilitou o acesso de toda a sociedade a novos recursos computacionais, o que infelizmente também multiplicou a capacidade de atuação dos golpistas. As vítimas desse tipo de violência podem buscar ajuda registrando um boletim de ocorrência de forma online na Delegacia Virtual do Ministério da Justiça ou realizando denúncias anônimas pelo número 181, que atende 24 horas por dia.