Sem aliados, PL do Amazonas caminha para chapa pura na eleição estadual

Legenda chega à convenção sem definir vice e perde espaço após articulações de adversários da centro-direita.

Às vésperas de sua convenção partidária, marcada para esta terça-feira (4), o Partido Liberal no Amazonas segue isolado e é o único sem um nome escolhido para a vaga de vice-governador.

Sem alianças consolidadas, a legenda deve oficializar uma chapa sem coligações, encabeçada pela empresária Maria do Carmo Seffair para o governo estadual e pelo deputado federal Alberto Neto para o Senado.

O cenário atual contrasta com o início do ano, quando a sigla exibia força impulsionada pelo bom desempenho de Alberto Neto nas pesquisas. No entanto, as tentativas de composição não avançaram à medida que outras candidaturas se fortaleceram.

Um momento decisivo ocorreu em abril, quando o então governador Wilson Lima, do União Brasil, renunciou ao cargo para disputar o Senado, viabilizando a ascensão de seu aliado Roberto Cidade para a sucessão estadual.

O União Brasil chegou a propor uma aliança na qual Alberto Neto seria o candidato a vice na chapa de reeleição de Roberto Cidade. Essa manobra tinha o objetivo de retirar Maria do Carmo da disputa majoritária e abrir caminho no Senado para o grupo governista, mas a recusa do deputado gerou tensões internas no diretório estadual do PL.

Como resposta e demonstração de unidade, Maria do Carmo e Alberto Neto viajaram para a convenção nacional do partido em São Paulo, onde posaram ao lado do presidenciável Flávio Bolsonaro.

Apesar das dificuldades nas alianças, a candidata do PL apresenta vantagem nas pesquisas. Um levantamento da AtlasIntel realizado com 1244 eleitores entre os dias 8 e 14 de maio mostrou Maria do Carmo na liderança com 38,4% das intenções de voto.

Em seguida aparecem Omar Aziz com 27,5%, Roberto Cidade com 13,7%, David Almeida com 11,8% e Isael Munduruku com 2,2%. Os votos brancos e nulos somam 4,1% e os indecisos representam 2,4%. O estudo tem margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Enquanto o PL segue com a chapa incompleta, o atual governador Roberto Cidade anunciou no último domingo (2) que Serafim Corrêa continuará como seu candidato a vice nas eleições de outubro.

A dupla, que assumiu o comando do Executivo em maio por meio de uma eleição indireta na Assembleia Legislativa após a saída de Wilson Lima e de seu vice Tadeu de Souza, terá a candidatura referendada também nesta terça-feira, durante a convenção da Federação União Progressista.